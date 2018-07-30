Ув'язнені в "ЛДНР" просять перевести їх на підконтрольну територію, - Денісова

В'язні просять перевести їх на підконтрольну територію для подальшого відбування покарання

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що ув'язнені в "Луганській та Донецькій народних республіках" ("ЛДНР") просять перевести їх на територію, підконтрольну уряду України. Про це вона повідомила в Facebook.

Денісова сьогодні, 30 липня, зустрілася з представниками громадської організації "Донбас-SOS".

"Вони повідомили, що їм також, як і мені, надходять заяви від засуджених, ув'язнених на території так званих "ДНР" і "ЛНР", а також від їх родичів, які просять перевести їх на підконтрольну територію для подальшого відбування покарання", - повідомила вона.

Окупаційна влада псевдореспублик "ЛДНР" гальмує процес переговорів про передачу засуджених, заявила омбудсмен.

"Їх так звані "омбудсмени" вимагають, щоб президент України особисто підтвердив повноваження В'ячеслава Петльованого, який був призначений моїм представником на цих переговорах", - відмітила Денісова.

За її словами, Петльованний неодноразово обговорював і надсилав листи голові Моніторингової місії ООН з прав людини Фіоні Фрейзер щодо питання передачі засуджених осіб з так званих "ДНР" і "ЛНР" на територію України.

Нагадаємо, 4 червня з в'язниці на окупованій території Луганської області звільнили засудженого до 2014 року українця, якого бойовики продовжували утримувати після завершення терміну ув'язнення.