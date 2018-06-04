Из тюрьмы в "ЛНР" освободили незаконно удерживаемого там украинца

Мужчина был осужден украинским судом еще до 2014 года и провел в тюрьме на 2 года больше присужденного срока

Из тюрьмы на оккупированной территории Луганской области освободили осужденного до 2014 года украинца, которого боевики продолжали удерживать после завершения срока заключения. Об этом сообщил в Facebook региональный координатор по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Гражданина Украины, осужденного до 2014 года, которого НВФ "ЛНР" незаконно удерживало в местах лишения свободы, благодаря коллективным действием международного сообщества удалось освободить", - написал правозащитник.

Он добавил, что пока не разглашает лицо, и персональные данные освобожденного, но не исключил проведение со временем пресс-конференции с ним.

Ранее Лисянский сообщал, что в тюрьме на оккупированной территории находится гражданин Украины, осужденный на три года украинским судом, срок заключения которого истек два года назад, но его продолжали незаконно удерживать в тюрьме "ЛНР".

Напомним, 26 мая двое военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины были захвачены боевиками "ЛНР".