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Без закликів до обох сторін. Кулеба після нових ударів чекає на реакцію G20

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав учасників саміту G20 надати оцінку ракетним обстрілам України, які 15 листопада здійснила РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

Міністр підкреслив, що Росія нанесла смертоносні ракетні удари по багатьох мирних українських містах, зруйнувала жилі будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Я чекаю на принципову реакцію саміту "Групи двадцяти". І, будь ласка, уникніть "закликів до обох сторін". Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців", - звернувся Кулеба до лідерів держав-учасників саміту.

Наразі відомо, що російські війська сьогодні, 15 листопада, завдали по Україні найбільшого удару з початку війни. Окупанти випустили близько 100 ракет по українських містах.

В Офісі президента України вже відреагували на масштабну атаку росіян. Кажуть, що ракетний удар - це відповідь на промову президента України Володимира Зеленського на саміті G20.

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