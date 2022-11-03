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Заклики Путіна створити конкурентну військову промисловість відірвані від реальності, - ISW

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Москва, Четвер 03 листопада 2022 04:49
Заклики Путіна створити конкурентну військову промисловість відірвані від реальності, - ISW Фото: Заклики Путіна створити конкурентну військову промисловість відірвано від реальності (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Заклики президента РФ Володимира Путіна створити конкурентоспроможну військову промисловість далекі від реальності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW вважають, що заклики президента Росії Володимира Путіна відірвані від реалій щодо російського ланцюжка постачань та проблем оборонно-промислової бази.

Повідомляється, що Путін наголошував на необхідності забезпечити конкуренцію між російськими виробниками військового озброєння, але його заклики контрастують із нещодавніми повідомленнями про те, що Росія закупила системи озброєнь в Ірану та Північної Кореї для підтримки війни в Україні.

Аналітики раніше повідомляли, що іранські постачання безпілотників і, можливо, балістичних ракет до Росії, ймовірно, ще більше збільшать залежність Росії від систем озброєння іранського виробництва.

Росія, ймовірно, домовилася про постачання зброї з Іраном та КНДР, тому що вона значно виснажила свої запаси боєприпасів для повітряних, ракетних та артилерійських ударів і не може їх легко поповнити.

"Залежність Росії від ізольованих та жорстко санкціонованих держав щодо критичних систем озброєнь не відповідає вимозі Путіна, щоб російська військова промисловість стала висококонкурентною та задовольняла потреби російських збройних сил у будь-який короткий період часу", - йдеться у повідомленні ISW.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що іранці збираються поставити Росії нові партії дронів, а також балістичні ракети і висловлює припущення, що це веде до зростання залежності Росії від іранської зброї.

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