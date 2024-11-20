Закликав до знищення України. Російського актора Машкова заочно засудили до 10 років

Як розповіли в СБУ, завдяки доказовій базі Машков отримав 10 років позбавлення волі заочно. Також у зловмисника конфісковано квартиру площею 100 метрів квадратних в елітному районі на узбережжі Одеси.

"Оскільки зловмисник переховується в РФ, судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого)", - сказано у повідомленні.

Варто нагадати, що Машков входить до пулу кремлівських пропагандистів, які часто виступають на масових акціях із підтримки повномасштабної війни проти України. Зокрема, у грудні 2023 року його було призначено співголовою "виборчого штабу" російського диктатора Володимира Путіна на так званих виборах президента РФ.

У той період Машков їздив по Росії і тимчасово захоплених регіонах України, де пропагував рашизм та героїзував окупаційні угруповання країни-агресора.

Він закликав до продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Машкова винним за двома статтями Кримінального кодексу України: