Закликав співпрацювати з окупантами: СБУ затримала священника у Донецькій області

Правоохоронці затримали священника Московського патріархату, який під час окупації Ярової (Донецька область) допомагав російським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"У травні 2022 року настоятель "Казанської" парафії смт Ярова Горлівської єпархії УПЦ МП вступив у змову з військовими РФ та організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу", - заявили правоохоронці.

Користуючись повагою серед селян, священик повідомив громадянам, що населений пункт перебуває під контролем військ РФ і необхідно обрати нового "керівника місцевої влади" для взаємодії з ворогом.

За інформацією слідчих, місцеві мешканці таки обрали нового фейкового "голову" населеного пункту Ярова. Священника вдалося затримати та помістити під варту.

Йому повідомили про підозру у колабораційній діялності, за що загрожує до 10 років позбавлення волію