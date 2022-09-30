ua ru
Пт, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Закликав співпрацювати з окупантами: СБУ затримала священника у Донецькій області

Новость на русском →
Ярова, П'ятниця 30 вересня 2022 16:38
Закликав співпрацювати з окупантами: СБУ затримала священника у Донецькій області Фото: СБУ затримала священника у Донецькій області (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали священника Московського патріархату, який під час окупації Ярової (Донецька область) допомагав російським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"У травні 2022 року настоятель "Казанської" парафії смт Ярова Горлівської єпархії УПЦ МП вступив у змову з військовими РФ та організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу", - заявили правоохоронці.

Користуючись повагою серед селян, священик повідомив громадянам, що населений пункт перебуває під контролем військ РФ і необхідно обрати нового "керівника місцевої влади" для взаємодії з ворогом.

Закликав співпрацювати з окупантами: СБУ затримала священника у Донецькій області

За інформацією слідчих, місцеві мешканці таки обрали нового фейкового "голову" населеного пункту Ярова. Священника вдалося затримати та помістити під варту.

Йому повідомили про підозру у колабораційній діялності, за що загрожує до 10 років позбавлення волію

Нагадаємо, що у Яровій підняли український прапор ще 19 вересня.

Раніше у Києві священика затримали за співпрацю з окупантами.

Також, у Сєвєродонецьку священник Московського патріархату "зливав" дані про ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Донецька область Війна в Україні
NEWS
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України