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Закликав до сепаратизму. На Закарпатті СБУ вручила агітатору підозру

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Закарпаття, Понеділок 17 квітня 2023 15:09
Закликав до сепаратизму. На Закарпатті СБУ вручила агітатору підозру Фото: СБУ оголосила підозру жителю Закарпаття за заклики до сепаратизму (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Житель Закарпатської області виправдовував російське вторгнення, а також закликав розділити Україну. Йому вручили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБУ у Закарпатській області.

За даними слідства, житель Берегівського району у мережі поширював антиукраїнські дописи та виправдовував російську агресію. Лінгвістична експертиза підтвердила його протиправну діяльність.

Антиукраїнський контент чоловік репостив з російських пропагандистських сайтів. Він підтримував дії керівництва РФ, проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях України. Крім того, чоловік закликав приєднати тимчасово захоплені райони до Росії та від’єднати Закарпатську область зі складу України.

Під час обшуків у порушника виявили комп'ютер та телефони з доказами. Йому оголосили підозру за двома статтями ККУ.

Фото: на Закарпатті СБУ викрила агітатора (facebook.com/ssu.uzhhorod)

Нагадаємо, співробітнику ФСБ оголосили підозру за затримання та катування жителів Херсонської області.

Крім того, СБУ заочно повідомила про підозру російській пропагандистці, яка виправдовує звірства окупантів у Бучі.

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