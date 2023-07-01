Закликав до репресій та геноциду. СБУ оголосила підозру ще одному пропагандисту з РФ

Пропагандист є одним з ключових блогерів прокремлівського видання "Комсомольская правда". Також він виходить по ток-шоу, зокрема, на телеканалі "Соловьев live".

Від початку повномасштабного вторгнення Мардан публічно підтримав війну проти України, він виправдовував злочини російської армії.

Зловмисник агітував за проведення масових репресій проти мирного населення України. В одному з ефірів Мардан запропонував створити концтабори для мешканців тимчасово окупованої України, які чинять супротив загарбникам.

СБУ оголосила підозру пропагандисту за трьома статтями ККУ (ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 442). Пропагандисту загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила підозру російській пропагандистці Юлії Лозановій. Вона виправдовувала підрив окупантами Каховської ГЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.