Закликали не виходити надвір. Жителів Херсона попередили про обстріл вокзалу

Російські окупанти в найближчі години можуть здійснити обстріл залізничного вокзалу Херсона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
"Херсон, у найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу", - розповів він.
За його словами, з цієї причини не варто виходити на вулицю без потреби.
Обстріли Херсона
Херсона було звільнено від окупантів у листопаді 2022 року. При цьому російські війська постійно обстрілюють місто з артилерії та танків. Зокрема раніше РФ вже атакувала залізничний вокзал. Так, на початку травня під час обстрілу Херсона, коли також постраждав і залізничний вокзал, одна людина загинула, 6 постраждали.
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