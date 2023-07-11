Закликали не виходити надвір. Жителів Херсона попередили про обстріл вокзалу

"Херсон, у найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу", - розповів він.

За його словами, з цієї причини не варто виходити на вулицю без потреби.

Обстріли Херсона

Херсона було звільнено від окупантів у листопаді 2022 року. При цьому російські війська постійно обстрілюють місто з артилерії та танків. Зокрема раніше РФ вже атакувала залізничний вокзал. Так, на початку травня під час обстрілу Херсона, коли також постраждав і залізничний вокзал, одна людина загинула, 6 постраждали.