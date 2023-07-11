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Закликали не виходити надвір. Жителів Херсона попередили про обстріл вокзалу

Фото: Росія готує обстріл залізничного вокзалу Херсона в найближчі години 11 липня (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти в найближчі години можуть здійснити обстріл залізничного вокзалу Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Херсон, у найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу", - розповів він.

За його словами, з цієї причини не варто виходити на вулицю без потреби.

Обстріли Херсона

Херсона було звільнено від окупантів у листопаді 2022 року. При цьому російські війська постійно обстрілюють місто з артилерії та танків. Зокрема раніше РФ вже атакувала залізничний вокзал. Так, на початку травня під час обстрілу Херсона, коли також постраждав і залізничний вокзал, одна людина загинула, 6 постраждали.

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Херсон