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Призывала выводить из обращения гривну. Под Харьковом задержали очередную коллаборантку

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Украина, Вторник 13 декабря 2022 16:02
Призывала выводить из обращения гривну. Под Харьковом задержали очередную коллаборантку Фото: Под Харьковом задержали очередную коллаборантку (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница поселка Чкаловское (Харьковская область) призвала выводить из обращения украинскую гривну во время временной оккупации населенного пункта. Однако стражи порядка задержали ее и сообщили ей о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Во время оккупации пгт Чкаловское Чугуевского района местная жительница высказывалась в поддержку действий и решений президента РФ", - говорится в сообщении.

Она убеждала соседей, что Вооруженные силы Украины больше не вернутся на территорию Харьковской области, а значит, надо выводить из обращения украинские монеты и купюры.

"Женщина призвала оказывать оккупантам помощь, поддерживать их действия, а также отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители задержали женщину и сообщили ей о подозрении в коллаборационной деятельности.

Напомним, что в деоккупированном поселке Шевченково (Харьковская область) местная жительница призвала своих соседей получать паспорта России. Правоохранители задержали ее и объявили о подозрении.

Ранее Служба безопасности Украины в Харьковской области задержала хакера, который вмешивался в систему видеонаблюдения одного из государственных учреждений и "сливал" в сеть онлайн-трансляцию панорамы города.

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