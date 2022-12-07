ua ru
Ср, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Призывала соседей получать паспорта РФ. В Харьковской области задержали коллаборантку

Новина українською →
Украина, Среда 07 декабря 2022 15:50
Призывала соседей получать паспорта РФ. В Харьковской области задержали коллаборантку Фото: паспорт РФ (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В деоккупированном поселке Шевченково (Харьковская область) местная жительница призывала своих соседей получать паспорта России. Правоохранители задержали ее и объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Женщина пропагандировала среди местных жителей кремлевские нарративы. Да, она рассказывала, что "Украины как государства больше не существует и больше не будет никогда". Подозреваемая также поддерживала дружеские отношения с российскими солдатами", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что если кто-то высказывался против ее мнения, она угрожала расправой со стороны российской армии. Местным жителям женщина рассказывала о своей приверженности оккупантам, и призвала население поддерживать российских захватчиков.

"Кроме того, она агитировала односельчан изменять украинское гражданство российским", - добавили в прокуратуре.

Женщину задержали и сообщили ей о подозрении по факту "оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что во время оккупации части Харьковской области женщина раздавала денежную помощь от РФ и заняла фейковую должность. Правоохранители задержали ее и объявили подозрение.

Ранее Служба безопасности Украины в Харьковской области задержала хакера, который вмешивался в систему видеонаблюдения одного из государственных учреждений и "сливал" в сеть онлайн-трансляцию панорамы города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация харков Война в Украине
NEWS
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины