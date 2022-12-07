Призывала соседей получать паспорта РФ. В Харьковской области задержали коллаборантку

В деоккупированном поселке Шевченково (Харьковская область) местная жительница призывала своих соседей получать паспорта России. Правоохранители задержали ее и объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Женщина пропагандировала среди местных жителей кремлевские нарративы. Да, она рассказывала, что "Украины как государства больше не существует и больше не будет никогда". Подозреваемая также поддерживала дружеские отношения с российскими солдатами", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что если кто-то высказывался против ее мнения, она угрожала расправой со стороны российской армии. Местным жителям женщина рассказывала о своей приверженности оккупантам, и призвала население поддерживать российских захватчиков.

"Кроме того, она агитировала односельчан изменять украинское гражданство российским", - добавили в прокуратуре.

Женщину задержали и сообщили ей о подозрении по факту "оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Ей грозит до 5 лет лишения свободы.