Закликала до "деукраїнізації". У Чехії пропагандистка отримала умовний термін

У Чехії до умовного терміну засудили активістку-дезінформаторку Нелу Ліскову. Вона закликала до "деукраїнізації" країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.
Чеська поліція розпочала розслідування щодо Ліскової ще у 2023 році. Тоді на її публікації у Twitter звернув увагу колишній чеський міністр культури Даніель Герман.
Суд засудив пропагандистку, яка закликала у соцмережах до "деукраїнізації та денацифікації Чехії", до восьми місяців ув'язнення умовно з відстрочкою на два роки. Також вона зобов'язана видалити свої пости у Twitter.
Варто зауважити, що Ліскова називала президента України Володимира Зеленського "нацистським монстром".
Вона очолювала так зване товариство "Представництво Донецької народної республіки" та називала себе "почесним консулом ДНР". У Чехії заборонили це товариство у 2017 році.
Нагадаємо, у країнах Європи вже неодноразово затримували громадян, які виступали з проросійськими гаслами та відкрито підтримували війну проти України.
Також сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що у центрі Риги чоловік зірвав прапор України. У Латвії у зв'язку з інцидентом розпочали розслідування.
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