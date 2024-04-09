Призывала к "деукраинизации". В Чехии пропагандистка получила условный срок

В Чехии к условному сроку приговорили активистку-дезинформаторку Нелу Лискову. Она призывала к "деукраинизации" страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.
Чешская полиция начала расследование в отношении Лисковой еще в 2023 году. Тогда на ее публикации в Twitter обратил внимание бывший чешский министр культуры Даниэль Герман.
Суд приговорил пропагандистку, которая призывала в соцсетях к "деукраинизации и денацификации Чехии", к восьми месяцам тюремного заключения условно с отсрочкой на два года. Также она обязана удалить свои посты в Twitter.
Стоит заметить, что Лискова называла президента Украины Владимира Зеленского "нацистским монстром".
Она возглавляла так называемое общество "Представительство Донецкой народной республики" и называла себя "почетным консулом ДНР". В Чехии запретили это общество в 2017 году.
Напомним, в странах Европы уже неоднократно задерживали граждан, которые выступали с пророссийскими лозунгами и открыто поддерживали войну против Украины.
Также сегодня, 9 апреля, стало известно, что в центре Риги мужчина сорвал флаг Украины. В Латвии в связи с инцидентом начали расследование.
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