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Призывала к "деукраинизации". В Чехии пропагандистка получила условный срок

Фото: в Чехии суд приговорил к условному сроку пропагандистку РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Чехии к условному сроку приговорили активистку-дезинформаторку Нелу Лискову. Она призывала к "деукраинизации" страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

Чешская полиция начала расследование в отношении Лисковой еще в 2023 году. Тогда на ее публикации в Twitter обратил внимание бывший чешский министр культуры Даниэль Герман. 

Суд приговорил пропагандистку, которая призывала в соцсетях к "деукраинизации и денацификации Чехии", к восьми месяцам тюремного заключения условно с отсрочкой на два года. Также она обязана удалить свои посты в Twitter. 

Стоит заметить, что Лискова называла президента Украины Владимира Зеленского "нацистским монстром". 

Она возглавляла так называемое общество "Представительство Донецкой народной республики" и называла себя "почетным консулом ДНР". В Чехии запретили это общество в 2017 году. 

Пропагандисты РФ в Европе

Напомним, в странах Европы уже неоднократно задерживали граждан, которые выступали с пророссийскими лозунгами и открыто поддерживали войну против Украины.

Также сегодня, 9 апреля, стало известно, что в центре Риги мужчина сорвал флаг Украины. В Латвии в связи с инцидентом начали расследование.

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