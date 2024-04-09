Призывала к "деукраинизации". В Чехии пропагандистка получила условный срок

Чешская полиция начала расследование в отношении Лисковой еще в 2023 году. Тогда на ее публикации в Twitter обратил внимание бывший чешский министр культуры Даниэль Герман.

Суд приговорил пропагандистку, которая призывала в соцсетях к "деукраинизации и денацификации Чехии", к восьми месяцам тюремного заключения условно с отсрочкой на два года. Также она обязана удалить свои посты в Twitter.

Стоит заметить, что Лискова называла президента Украины Владимира Зеленского "нацистским монстром".

Она возглавляла так называемое общество "Представительство Донецкой народной республики" и называла себя "почетным консулом ДНР". В Чехии запретили это общество в 2017 году.