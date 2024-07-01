Заклеювати камеру чи вимикати мікрофон? Кіберполіція розповіла, як не стати жертвою зловмисників

Всі ми час від часу помічали, що телефони та ноутбуки нас "підслуховують". Ніби щойно проговорив з кимось по нову гру чи кросівки, а реклама вже тут як тут. Однак такі здібності гаджета можуть використати й зловмисники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Існують різні способи злому веб-камер на комп’ютерах з Windows будь-якої версії та розрядності. В основному це встановлення шкідливого програмного забезпечення на ваш пристрій, коли жертва завантажує за посиланням з Інтернету програму або викачує її у якості бонуса до безкоштовних утиліт.
При цьому утиліти можуть бути модифіковані на крадіжку і передавання кодів доступу до програм віддаленого контролю.
Деякі сайти пропонують сервіси спілкування з використанням камери, тому сайт запитує через браузер доступ до камери та мікрофона.
Особливість у тому, що на сайті може використовуватися спеціальний скрипт. Він відкриває додаткове вікно в фоновому режимі, не перемикаючи користувача на нього. Коли користувач закриває основну сторінку, мікрофон залишається увімкненим на фоновій сторінці.
У браузерах дозволи можуть зберігатися постійно, тому під час наступного відвідування сайту користувача можуть бачити та чути вже без попередження.
Гаджети на ОС Android найбільш уразливі до негласного зняття даних з камери та мікрофона. Справа не в тому, що на Play Market існує багато додатків для віддаленого контролю за ПК і смартфоном. Більшість популярних додатків вимагають доступ до камери та мікрофона. Навіть маловідомі сервіси для гаджетів часто безпричинно просять надати їм цей доступ.
Не застраховані від шпигунської діяльності своїх гаджетів і власники смартфонів від Apple.
Фахівці у сфері кібербезпеки підготували поради:
Нагадаємо, ми повідомляли, що днями українців попередили про нову шахрайську схему, яка маскується під українські банки.
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