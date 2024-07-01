Заклеивать камеру или выключать микрофон? Киберполиция рассказала, как не стать жертвой преступников

Существуют различные способы взлома веб-камер на компьютерах с Windows любой версии и разрядности. В основном это установка вредоносного программного обеспечения на ваше устройство, когда жертва загружает по ссылке из Интернета приложение или скачивает его в качестве бонуса к бесплатным утилитам.

При этом утилиты могут быть модифицированы на воровство и передачу кодов доступа к программам удаленного контроля.

Некоторые сайты предлагают сервисы общения с использованием камеры, поэтому сайт запрашивает через браузер доступ к камере и микрофону.

Особенность состоит в том, что на сайте может использоваться специальный скрипт. Он открывает дополнительное окно в фоновом режиме без переключения пользователя на него. При закрытии основной страницы микрофон остается включенным на фоновой странице.

В браузерах разрешения могут сохраняться постоянно, поэтому при следующем посещении пользовательского сайта могут видеть и слышать уже без предупреждения.

Опасность для смартфонов

Гаджеты на ОС Android наиболее уязвимы для негласного снятия данных с камеры и микрофона. Дело не в том, что на Play Market существует множество приложений для удаленного контроля за ПК и смартфоном. Большинство популярных приложений требуют доступа к камере и микрофону. Даже малоизвестные сервисы для гаджетов часто так просят предоставить им этот доступ.

Не застрахованы от шпионской деятельности своих гаджетов и владельцы смартфонов от Apple.

Что делать, чтобы не стать жертвой злоумышленников

Специалисты в области кибербезопасности подготовили советы: