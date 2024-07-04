Закінчити війну перемогою та піти: соратник Зеленського розповів про мрію президента

"Якщо більшість вважатиме, що ми програли, і Зеленський у цьому винен - він не піде. Він точно не буде, як Порошенко чи тим більше Ющенко, - йти на вибори, щоб набрати 5-10% голосів. І в 2019 не пішов би, якщо б ще до старту не було базового рейтингу. А якщо більшість вирішить, що "ще нормально з війною все закінчилося, могло бути гірше, нормально вирулили" - тоді так, піде", - розповідає джерело в оточенні глави держави.

За словами іншого співрозмовника, Зеленський мріяв: закінчити війну впевненою, безперечною перемогою - і на цій хвилі піти з політики. Але, звісно, за нинішніх умов абсолютна перемога України неможлива без появи якогось "чорного лебедя" глобального масштабу. А це дуже хиткі фундаменти для будь-яких політичних розрахунків.