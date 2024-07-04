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Закінчити війну перемогою та піти: соратник Зеленського розповів про мрію президента

Україна, Четвер 04 липня 2024 10:58
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Закінчити війну перемогою та піти: соратник Зеленського розповів про мрію президента Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Мілан Лєліч

Поки соратники президента Володимира Зеленського не мають повної впевненості, що він вирішить залишатися в політиці і йти на вибори. Все залежатиме від того, як суспільство сприйме формат закінчення війни.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція".

"Якщо більшість вважатиме, що ми програли, і Зеленський у цьому винен - він не піде. Він точно не буде, як Порошенко чи тим більше Ющенко, - йти на вибори, щоб набрати 5-10% голосів. І в 2019 не пішов би, якщо б ще до старту не було базового рейтингу. А якщо більшість вирішить, що "ще нормально з війною все закінчилося, могло бути гірше, нормально вирулили" - тоді так, піде", - розповідає джерело в оточенні глави держави.

За словами іншого співрозмовника, Зеленський мріяв: закінчити війну впевненою, безперечною перемогою - і на цій хвилі піти з політики. Але, звісно, за нинішніх умов абсолютна перемога України неможлива без появи якогось "чорного лебедя" глобального масштабу. А це дуже хиткі фундаменти для будь-яких політичних розрахунків.

Нагадаємо, у червні 2024 року президент України Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри українців. Повністю або частково Зеленському довіряють 53,8% українців, не довіряють 37,8%, довіри-недовіри становлять 16,0%.

У січні президенту довіряли майже 70% громадян, а баланс довіри-недовіри Зеленському склав 44,5%.

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Володимир Зеленський
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