Закінчення війни, підготовка до обстрілів та боротьба з корупцією: головне з інтерв'ю посла Японії

Готовність до обстрілу

"Що стосується підготовки з боку України, то порівняно з минулим роком цього року український уряд і суспільство, а також український приватний сектор підготовлені набагато краще. Водночас міжнародне співтовариство та країни-партнери, включаючи Японію, також набагато краще скоординовані", - каже посол.

За його словами, країни-партнери, у тому числі G7, допомагають Україні за трьома напрямками підготовки до обстрілів: надання ППО, генераторів та трансформаторів, а також фортифікація інфраструктури.

Закінчення війни та переговори

"Рішення про те, як і коли брати участь у переговорах, щоб покласти край цій війні, завжди залишається за українським урядом та українським народом. У жодному разі міжнародна спільнота не повинна чинити тиск на Україну", - каже Мацуда. Японія ж буде готова підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

При цьому посол визнав, що не може спрогнозувати, як довго триватиме російсько-українська війна.

"Якщо ви запитаєте мене, чи можливі мирні відносини між Росією та Україною, я дуже сподіваюся, що після війни відносини покращаться. Але ми повинні пам'ятати, що Україна є жертвою і на Україну нападають без будь-якої провокації. Тому я повністю підтримую ідею членства України до НАТО", - додав Мацуда. Поки Україна не вступить до НАТО, їй буде потрібна мережа двосторонніх гарантій безпеки.

Японська допомога Україні

Загальний обсяг японської допомоги в Україні становить 7,6 мільярда доларів. Її основні напрямки: розмінування та вивезення уламків, відновлення інфраструктури, підтримка агропромислового комплексу, допомога у проведенні реформ. Крім того, Японія надає Україні і нелетальну військову допомогу, на кшталт безпілотників та спорядження для особового складу.

На питання про можливе надання Україні летальної допомоги посол Мацуда відповів, що зараз цим питанням займається робоча група і він не хоче передбачати результату її роботи.

Обмін технологіями

"Іноді я приємно дивуюся, побачивши, наскільки Україна просунулась у цифровізації повсякденного життя, у тому числі адміністративного. Є багато областей, які нас цікавлять. Наприклад, ми хотіли б дізнатися більше про українські IT-додатки", - сказав посол Японії, виділивши в зокрема "Дію".

Також за словами Мацуди, інтерес має японсько-українська співпраця у сферах медицини та енергетики, Японія зацікавлена в українському досвіді розробки безпілотників.

Роль Китаю у війні

"Що стосується впливу війни на регіон Східної Азії, то, як я вже говорив раніше, те, що відбувається в Україні, будь-якої миті може статися і з іншими регіонами, включаючи Східну Азію", - сказав посол Мацуда. На його думку, Китай як сусід Росії та постійний член Радбезу ООН може і повинен докладати більше зусиль для припинення війни.

На думку посла, затягування війни невигідне Китаю, оскільки він отримує економічні вигоди зі стабільної міжнародної ситуації.

Реформи в Україні

"Зазвичай під час війни руки уряду та суспільства сильно пов'язані безпосереднім завданням, а саме захистом своєї країни та суспільства та перемогою у війні. Саме тому нас так вражає той факт, що українське керівництво за підтримки громадянського суспільства продовжує працювати над усіма відповідними реформами", - каже посол Японії.

За його словами, добрі результати України у боротьбі з корупцією та інших реформах допомагають і військовим зусиллям - оскільки тоді країнам-партнерам легше пояснювати своїм платникам податків, чому Україна заслуговує на подальшу підтримку.

Посол Мацуда окремо виділив призначення нових голів НАБУ та САП, а також зусилля щодо боротьби з олігархами.

"Мій друг з дипломатичних кіл тричі повертався на службу в Україні. Він сказав мені: Мацуда-сан, повірте мені, 15 років тому, 10 років тому ситуація була набагато гірша. І цього разу мені дуже приємно бачити, що боротьба з корупцією просувається вперед і призводить до конкретних здобутків. Україна на правильному шляху", - каже посол Японії.