Закінчення війни, підготовка до обстрілів та боротьба з корупцією: головне з інтерв'ю посла Японії

Україна має сама вирішувати, як про колись починати переговори про закінчення війни, зараз готовність до зимових обстрілів інфраструктури вища ніж торік, Японія зацікавлена в "Дії" та інших українських технологіях, а успіхи у боротьбі з корупцією вражають японців.
Про це і не лише в інтерв'ю РБК-Україна розповів Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.
"Що стосується підготовки з боку України, то порівняно з минулим роком цього року український уряд і суспільство, а також український приватний сектор підготовлені набагато краще. Водночас міжнародне співтовариство та країни-партнери, включаючи Японію, також набагато краще скоординовані", - каже посол.
За його словами, країни-партнери, у тому числі G7, допомагають Україні за трьома напрямками підготовки до обстрілів: надання ППО, генераторів та трансформаторів, а також фортифікація інфраструктури.
"Рішення про те, як і коли брати участь у переговорах, щоб покласти край цій війні, завжди залишається за українським урядом та українським народом. У жодному разі міжнародна спільнота не повинна чинити тиск на Україну", - каже Мацуда. Японія ж буде готова підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
При цьому посол визнав, що не може спрогнозувати, як довго триватиме російсько-українська війна.
"Якщо ви запитаєте мене, чи можливі мирні відносини між Росією та Україною, я дуже сподіваюся, що після війни відносини покращаться. Але ми повинні пам'ятати, що Україна є жертвою і на Україну нападають без будь-якої провокації. Тому я повністю підтримую ідею членства України до НАТО", - додав Мацуда. Поки Україна не вступить до НАТО, їй буде потрібна мережа двосторонніх гарантій безпеки.
Загальний обсяг японської допомоги в Україні становить 7,6 мільярда доларів. Її основні напрямки: розмінування та вивезення уламків, відновлення інфраструктури, підтримка агропромислового комплексу, допомога у проведенні реформ. Крім того, Японія надає Україні і нелетальну військову допомогу, на кшталт безпілотників та спорядження для особового складу.
На питання про можливе надання Україні летальної допомоги посол Мацуда відповів, що зараз цим питанням займається робоча група і він не хоче передбачати результату її роботи.
"Іноді я приємно дивуюся, побачивши, наскільки Україна просунулась у цифровізації повсякденного життя, у тому числі адміністративного. Є багато областей, які нас цікавлять. Наприклад, ми хотіли б дізнатися більше про українські IT-додатки", - сказав посол Японії, виділивши в зокрема "Дію".
Також за словами Мацуди, інтерес має японсько-українська співпраця у сферах медицини та енергетики, Японія зацікавлена в українському досвіді розробки безпілотників.
"Що стосується впливу війни на регіон Східної Азії, то, як я вже говорив раніше, те, що відбувається в Україні, будь-якої миті може статися і з іншими регіонами, включаючи Східну Азію", - сказав посол Мацуда. На його думку, Китай як сусід Росії та постійний член Радбезу ООН може і повинен докладати більше зусиль для припинення війни.
На думку посла, затягування війни невигідне Китаю, оскільки він отримує економічні вигоди зі стабільної міжнародної ситуації.
"Зазвичай під час війни руки уряду та суспільства сильно пов'язані безпосереднім завданням, а саме захистом своєї країни та суспільства та перемогою у війні. Саме тому нас так вражає той факт, що українське керівництво за підтримки громадянського суспільства продовжує працювати над усіма відповідними реформами", - каже посол Японії.
За його словами, добрі результати України у боротьбі з корупцією та інших реформах допомагають і військовим зусиллям - оскільки тоді країнам-партнерам легше пояснювати своїм платникам податків, чому Україна заслуговує на подальшу підтримку.
Посол Мацуда окремо виділив призначення нових голів НАБУ та САП, а також зусилля щодо боротьби з олігархами.
"Мій друг з дипломатичних кіл тричі повертався на службу в Україні. Він сказав мені: Мацуда-сан, повірте мені, 15 років тому, 10 років тому ситуація була набагато гірша. І цього разу мені дуже приємно бачити, що боротьба з корупцією просувається вперед і призводить до конкретних здобутків. Україна на правильному шляху", - каже посол Японії.
Нагадаємо, що Японія зараз головує у "Великій сімці", а її посол Мацуда Кунінорі, з яким поспілкувалося РБК-Україна, очолює групу послів G7 у Києві. Повне інтерв'ю з послом доступне до прочитання тут.
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