На Закарпатті завершили пошуки зниклих українців: двоє загинули
На Закарпатті завершено пошуки чотирьох чоловіків, які днями загубилися у горах під час спроби незаконно перетнути кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.
"На Закарпатті завершено пошуки чотирьох чоловіків, які днями зникли у районі гори Піп Іван Мармароський. Двоє із них затримали на кордоні румунські колеги, ще два тіла виявили без ознак життя", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що до пошукових заходів з українського боку залучали понад 30 прикордонників та рятувальників. Крім того, було залучено вертолітну авіацію та фахівців аеророзвідки.
У ДПСУ закликають утриматися від походів у гори, де наразі спостерігаються складні погодні умови: мороз, хуртовина, пориви сильного вітру та густий туман.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох ухилянтів, які загубилися у горах під час спроби незаконно перетнути кордон.
Пізніше у Румунії знайшли тіло одного з ухилянтів з України, які заблукали в горах.
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