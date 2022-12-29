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На Закарпатті завершили пошуки зниклих українців: двоє загинули

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Закарпаття, Четвер 29 грудня 2022 18:18
На Закарпатті завершили пошуки зниклих українців: двоє загинули Фото: на Закарпатті завершили пошуки зниклих українців (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Тетяна Степанова

На Закарпатті завершено пошуки чотирьох чоловіків, які днями загубилися у горах під час спроби незаконно перетнути кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

"На Закарпатті завершено пошуки чотирьох чоловіків, які днями зникли у районі гори Піп Іван Мармароський. Двоє із них затримали на кордоні румунські колеги, ще два тіла виявили без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що до пошукових заходів з українського боку залучали понад 30 прикордонників та рятувальників. Крім того, було залучено вертолітну авіацію та фахівців аеророзвідки.

У ДПСУ закликають утриматися від походів у гори, де наразі спостерігаються складні погодні умови: мороз, хуртовина, пориви сильного вітру та густий туман.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох ухилянтів, які загубилися у горах під час спроби незаконно перетнути кордон.

Пізніше у Румунії знайшли тіло одного з ухилянтів з України, які заблукали в горах.

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