На Закарпатье завершили поиски пропавших украинцев: двое погибли
На Закарпатье завершены поиски четырех мужчин, которые на днях потерялись в горах при попытке незаконно пересечь границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.
"На Закарпатье завершены поиски четырех мужчин, которые на днях исчезли в районе горы Пип Иван Мармаросский. Двое из них задержали на границе румынские коллеги, еще два тела обнаружили без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Отмечено, что к поисковым мерам с украинской стороны привлекали более 30 пограничников и спасателей. Кроме того, была привлечена вертолетная авиация и специалисты аэроразведки.
В ГПСУ призывают воздержаться от походов в горы, где наблюдаются сложные погодные условия: мороз, метель, порывы сильного ветра и густой туман.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Закарпатье пограничники Украины и Румынии разыскивают четырех уклонившихся в горах при попытке незаконно пересечь границу.
Позже в Румынии нашли тело одного из уклоняющихся из Украины, заблудившихся в горах.
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