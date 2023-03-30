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На Закарпатті затримали співмешканців, які ґвалтували 13-річну дівчинку

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Закарпаття, Четвер 30 березня 2023 19:44
На Закарпатті затримали співмешканців, які ґвалтували 13-річну дівчинку Фото: На Закарпатті затримали співмешканців, які ґвалтували 13-річну дівчинку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 30 березня, на Закарпатті затримали матір дитини та її співмешканця, які ґвалтували 13-річну дівчинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури співмешканцям повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини, зберіганні дитячої порнографії та вчиненні домашнього насильства. Крім того, матері повідомлено про підозру у вчиненні стосовно цієї дитини сексуального насильства.

За даними слідства, чоловік разом зі співмешканкою вчиняли дії сексуального характеру щодо її доньки, яка не досягла 14 років. Окремі епізоди мати дитини знімала на відео та відправляла йому.

Після отримання інформації про вчинення протиправних дій стосовно неповнолітньої, правоохоронці оперативно виявили та затримали матір дитини і її співмешканця. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Проте прокуратура наполягатиме на безальтернативному триманні під вартою.

У разі доведення вини обом підозрюваним загрожує позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, сьогодні журналіст і блогер Віталій Глагола повідомив, що батьки роками ґвалтували доньку і знімали все на відео.

Раніше повідомлялося, що Закарпатська обласна прокуратура оскаржила вирок суду про зґвалтування трьома хлопцями неповнолітньої.

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