ua ru
Чт, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Закарпатье задержали сожителей, которые насиловали 13-летнюю девочку

Новина українською →
Закарпатье, Четверг 30 марта 2023 19:44
В Закарпатье задержали сожителей, которые насиловали 13-летнюю девочку Фото: На Закарпатье задержаны сожители, которые насиловали 13-летнюю девочку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 марта, в Закарпатье задержали мать ребенка и ее сожителя, которые насиловали 13-летнюю девочку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Тячевской окружной прокуратуры сожителям доложено о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка, хранении детской порнографии и совершении домашнего насилия. Кроме того, матери доложено о подозрении в совершении в отношении этого ребенка сексуального насилия.

По данным следствия, мужчина вместе с сожительницей совершали действия сексуального характера в отношении ее дочери, не достигшей 14 лет. Отдельные эпизоды мать ребенка снимала на видео и отправляла ему.

После получения информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней правоохранители оперативно обнаружили и задержали мать ребенка и его сожителя. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Однако прокуратура будет настаивать на безальтернативном содержании под стражей.

В случае доказательства вины обоим подозреваемым грозит лишением свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, сегодня журналист и блогер Виталий Глагола сообщил, что родители годами изнасиловали дочь и снимали все на видео.

Ранее сообщалось, что Закарпатская областная прокуратура оспорила приговор суда об изнасиловании тремя парнями несовершеннолетней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область діти згвалтування
NEWS
В Украине планируют создать реестр уклонистов: что это и как будет работать
В Украине планируют создать реестр уклонистов: что это и как будет работать
DAILY
Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством