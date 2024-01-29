ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Закарпатті затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір'я депутата облради

Мукачево, Закарпатська область, Понеділок 29 січня 2024 11:45
UA EN RU
На Закарпатті затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір'я депутата облради Фото: на Закарпатті затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір'я депутата облради (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Мукачеві Закарпатської області затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, кинув гранату на подвір'я депутата обласної ради 23 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу Закарпатської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито та затримано 27-річного мешканця Мукачева за підозрою в умисному знищенні чужого майна шляхом вибуху та незаконному поводженні з боєприпасами (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам правоохоронцям вдалося встановити особу чоловіка, який кинув гранату у двір будинку депутата Закарпатської обласної ради. Подія сталася в Мукачеві на початку цього тижня, 23 січня, близько 4 години ранку.

Від вибуху ніхто не постраждав, однак було пошкоджено майно потерпілого. Сума збитків встановлюється.

Підозрюваного затримали сьогодні в Ужгороді. В його особистих речах правоохоронці знайшли ще одну гранату - РГД-5, яку він незаконно придбав і зберігав до моменту вилучення.

Фото: на Закарпатті затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір'я депутата облради (facebook.com/zakprokuratura)

Що передувало

Нагадаємо, у Мукачеві Закарпатської області вночі 23 січня невідомий кинув гранату на подвір'я депутата обласної ради. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

Зʼясувалося, що господар помешкання - депутат Закарпатської обласної ради. "Тривожну кнопку" натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвірʼї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпаття Мукачево
NEWS
Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США
Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії