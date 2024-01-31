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На Закарпатті вночі загорівся храм, який є пам'яткою архітектури (фото)

Нове Село, Закарпатська область, Середа 31 січня 2024 14:52
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На Закарпатті вночі загорівся храм, який є пам'яткою архітектури (фото) Фото: на Закарпатті вночі загорівся Реформаторський храм (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

У Новому Селі Закарпатської області вночі 31 січня, сталася пожежа у Реформаторському храмі 13-15 століття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Закарпатські рятувальники вберегли від знищення Реформаторський храм 13-15 століття. Надзвичайна подія трапилася в Новому Селі Берегівського району", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, чоловік, що проїжджав селом на автомобілі побачив, як із вікон дзвіниці Реформаторського храму йде дим. Він одразу викликав рятувальників, які ліквідували загрозу й врятували сакральну споруду.

За різними історичними джерелами, будівля храму датована 13-15 століттям, і є окрасою села. Остання пожежа в ній сталася 1913 року, тоді згоріла крівля храму.

Парафію від громади забрали в радянський період і довго не віддавали назад, а повернули тоді, коли це вже були руїни. Вірники вирішили, що побудувати нову парафію буде вигідніше, ніж реставрувати стару.

Фото: на Закарпатті загорівся Реформаторський храм (t.me/dsns_telegram)

Пожежі в Україні

Нагадаємо, 26 січня у Солом'янському районі Києва сталась пожежа у квартирі багатоповерхового будинку. Було врятовано 4 особи, з яких 1 дитина.

28 січня у Львові сталася пожежа в геріатричному пансіонаті. Внаслідок події з будинку евакуювали понад 200 осіб.

Також 13 січня сталася пожежа в київському ТРЦ "Космополіт". Довелося евакуювати відвідувачів.

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ДСНС Закарпатська область Пожежа
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