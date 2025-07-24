На Закарпатті викрили військового на допомозі ухилянтам: йому загрожує 9 років тюрми

На Закарпатті викрито військовослужбовця, який допомагав військовозобов'язаними втекти за кордон. Йому загрожує тюрма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Деталі справи

Як пише Офіс генпрокурора, викрито посадовця правоохоронного органу спеціального призначення, який організував незаконне переправлення для ухилянтів через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску. Вартість "послуги" складала 500 доларів з людини.

Фото: на Закарпатті викрили військового на допомозі ухилянтам (t.me/pgo_gov_ua)

"За даними слідства, військовослужбовець підшукував чоловіків, охочих за гроші виїхати з України під час війни, та зобов’язувався надавати інформацію про маршрути обходу прикордонних нарядів, розташування груп швидкого реагування, місця встановлення камер відеоспостереження та інших технічних засобів контролю", - пояснює Офіс генерального прокурора.

Військового було затримано під час отримання 2 тисяч доларів від чотирьох "клієнтів".

Що загрожує

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 та 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (ККУ) - одержання неправомірної вигоди службовою особою та організація незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Йому загрожує 9 років тюрми.

Також встановлюються інші особи, які могли б бути причетними до функціонування протиправної схеми.