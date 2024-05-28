Пропонують виплати від польських партнерів: українців попередили про нову схему шахраїв

В одному з популярних месенджерів поширюється повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі. Однак це нова шахрайська схема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу кіберполіції.

Як повідомляється, для отримання коштів аферисти пропонують перейти на фішингові сайти, візуально схожі на справжні, де жертва має ввести дані для входу в інтернет-банкінг.

У кіберполіції наголошують, щоб не стати жертвами аферистів, не передавайте стороннім особам свої особисті дані, не вводьте у різноманітних анкетах і на підозрілих сайтах:

тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);

⁠пін-код від картки;

⁠логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;

⁠коди й одноразові паролі від банку та мобільних операторів.

Переконайтеся, що інформація про можливі виплати походить від офіційних джерел і розміщена на офіційних ресурсах організацій, від імені яких обіцяють допомогу.

Якщо ви стали жертвою аферистів або маєте інформацію про шахрайські схеми, повідомляйте про це на сайті кіберполіції за посиланням.