UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Закарпатті відкрили ще один центр рекрутингу до ЗСУ: у якому місті

Фото: у Мукачево відкрили центр рекрутингу до ЗСУ (mukachevo-rada.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

На Закарпатті почав роботу ще один центр рекрутингу до української армії - у місті Мукачево. Це вже 20-й за рахунком в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мукачівської міської ради.

"У Мукачево відкрито 20-й центр в країні. Він розташований у приміщенні ЦНАПу за адресою: площа Духновича, 2. Графік роботи центру: з понеділка по четвер з 8:00 до 18:00, в п’ятницю з 8:00 до 15:00, і в суботу з 9:00 до 15:00",- йдеться в повідомленні.

У міськраді нагадали, що в рекрутингових центрах не видають повістки. Там громадяни лише можуть отримати інформаційно-консультаційні послуги стосовно служби у ЗСУ та, за бажанням, зареєструватися на службу у військову частину та посаду за своїм вибором.

Центр також надає інформацію про вакансії у Збройних силах, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

Рекрутинг до ЗСУ

Цього року Міноборони запустило рекрутинг до ЗСУ, завдяки якому військовозобов'язані зможуть знайти відповідну вакансію та долучитися до армії.

У центрах рекрутингу надають консультативно-інформаційні послуги. Повістки там не вручають.

Як повідомлялося раніше, Міноборони хоче у I півріччі 2024 року відкрити 27 Центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах України. Станом на сьогодні вже працює 20 таких центрів.

Детальніше про рекрутинг до української армії - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська областьЗбройні сили УкраїниМукачевоМобілізація в Україні