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На Закарпатті відкрили ще один центр рекрутингу до ЗСУ: у якому місті

Мукачево, Закарпатська область, Четвер 02 травня 2024 17:45
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На Закарпатті відкрили ще один центр рекрутингу до ЗСУ: у якому місті Фото: у Мукачево відкрили центр рекрутингу до ЗСУ (mukachevo-rada.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

На Закарпатті почав роботу ще один центр рекрутингу до української армії - у місті Мукачево. Це вже 20-й за рахунком в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мукачівської міської ради.

"У Мукачево відкрито 20-й центр в країні. Він розташований у приміщенні ЦНАПу за адресою: площа Духновича, 2. Графік роботи центру: з понеділка по четвер з 8:00 до 18:00, в п’ятницю з 8:00 до 15:00, і в суботу з 9:00 до 15:00",- йдеться в повідомленні.

У міськраді нагадали, що в рекрутингових центрах не видають повістки. Там громадяни лише можуть отримати інформаційно-консультаційні послуги стосовно служби у ЗСУ та, за бажанням, зареєструватися на службу у військову частину та посаду за своїм вибором.

Центр також надає інформацію про вакансії у Збройних силах, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

Рекрутинг до ЗСУ

Цього року Міноборони запустило рекрутинг до ЗСУ, завдяки якому військовозобов'язані зможуть знайти відповідну вакансію та долучитися до армії.

У центрах рекрутингу надають консультативно-інформаційні послуги. Повістки там не вручають.

Як повідомлялося раніше, Міноборони хоче у I півріччі 2024 року відкрити 27 Центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах України. Станом на сьогодні вже працює 20 таких центрів.

Детальніше про рекрутинг до української армії - у матеріалі РБК-Україна.

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