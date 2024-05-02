На Закарпатті відкрили ще один центр рекрутингу до ЗСУ: у якому місті

На Закарпатті почав роботу ще один центр рекрутингу до української армії - у місті Мукачево. Це вже 20-й за рахунком в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мукачівської міської ради.

"У Мукачево відкрито 20-й центр в країні. Він розташований у приміщенні ЦНАПу за адресою: площа Духновича, 2. Графік роботи центру: з понеділка по четвер з 8:00 до 18:00, в п’ятницю з 8:00 до 15:00, і в суботу з 9:00 до 15:00",- йдеться в повідомленні.

У міськраді нагадали, що в рекрутингових центрах не видають повістки. Там громадяни лише можуть отримати інформаційно-консультаційні послуги стосовно служби у ЗСУ та, за бажанням, зареєструватися на службу у військову частину та посаду за своїм вибором.

Центр також надає інформацію про вакансії у Збройних силах, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.