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На Закарпатье открыли еще один центр рекрутинга в ВСУ: в каком городе

Мукачево, Закарпатская область, Четверг 02 мая 2024 17:45
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На Закарпатье открыли еще один центр рекрутинга в ВСУ: в каком городе Фото: в Мукачево открыли центр рекрутинга в ВСУ (mukachevo-rada.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

На Закарпатье начал работу еще один центр рекрутинга в украинскую армию - в городе Мукачево. Это уже 20-й по счету в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мукачевского городского совета.

"В Мукачево открыт 20-й центр в стране. Он расположен в помещении ЦНАПа по адресу: площадь Духновича, 2. График работы центра: с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу с 8:00 до 15:00, и в субботу с 9:00 до 15:00", - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что в рекрутинговых центрах не выдают повестки. Там граждане могут получить информационно-консультационные услуги относительно службы в ВСУ и, по желанию, зарегистрироваться на службу в воинскую часть и должность по своему выбору.

Центр также предоставляет информацию о вакансиях в Вооруженных силах, Нацгвардии и Госпогранслужбе.

Рекрутинг в ВСУ

В этом году Минобороны запустило рекрутинг в ВСУ, благодаря которому военнообязанные смогут найти подходящую вакансию и присоединиться к армии.

В центрах рекрутинга предоставляют консультативно-информационные услуги. Повестки там не вручают.

Как сообщалось ранее, Минобороны хочет в I полугодии 2024 открыть 27 Центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах Украины. По состоянию на сегодняшний день уже работает 20 таких центров.

Подробнее о рекрутинге в украинскую армию - в материале РБК-Украина.

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