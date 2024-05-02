На Закарпатье открыли еще один центр рекрутинга в ВСУ: в каком городе
На Закарпатье начал работу еще один центр рекрутинга в украинскую армию - в городе Мукачево. Это уже 20-й по счету в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мукачевского городского совета.
"В Мукачево открыт 20-й центр в стране. Он расположен в помещении ЦНАПа по адресу: площадь Духновича, 2. График работы центра: с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу с 8:00 до 15:00, и в субботу с 9:00 до 15:00", - говорится в сообщении.
В горсовете напомнили, что в рекрутинговых центрах не выдают повестки. Там граждане могут получить информационно-консультационные услуги относительно службы в ВСУ и, по желанию, зарегистрироваться на службу в воинскую часть и должность по своему выбору.
Центр также предоставляет информацию о вакансиях в Вооруженных силах, Нацгвардии и Госпогранслужбе.
Рекрутинг в ВСУ
В этом году Минобороны запустило рекрутинг в ВСУ, благодаря которому военнообязанные смогут найти подходящую вакансию и присоединиться к армии.
В центрах рекрутинга предоставляют консультативно-информационные услуги. Повестки там не вручают.
Как сообщалось ранее, Минобороны хочет в I полугодии 2024 открыть 27 Центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах Украины. По состоянию на сегодняшний день уже работает 20 таких центров.
Подробнее о рекрутинге в украинскую армию - в материале РБК-Украина.
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