В Україні повітря прогріється до +10, на заході сильний вітер: погода на завтра

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 20-25 м/с, хуртовина.

Температура:

на заході коливатиметься від +0 до +4 вночі й від +2 до +5 вдень;

на півночі коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +2 до +6 вдень;

на півдні коливатиметься від +4 до +8 вночі й від +6 до +11 вдень;

на сході коливатиметься від +0 до +7 вночі й від +1 до +9 вдень.

Фото: погода на 21 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -1 до +4 й вдень від +1 до +6. У Києві вночі від +1 до +3 й вдень від +4 до +6.