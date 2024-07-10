На Закарпатті на прикордонному посту виявили екс-главу Верховного суду Князєва, - джерело

На Закарпатті на контрольному посту поблизу кордону з Румунією виявили екс-голову Верховного суду Всеволода Князєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.
За словами джерела, Князєв перебував в автомобілі, але на місці пасажира.
Водночас закарпатський журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі написав, що Князєва затримали і він в прикордонному підрозділі "Солотвине". Однак, за даними джерела РБК-Україна, екс-голову Верховного суду не затримували, але про подію прикордонники повідомили ТЦК та поліцію.
Всеволод Князєв закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, Український державний морський технічний університет та Одеську національну юридичну академію. Вперше його призначили суддею у 2013 році, а у 2017 він став суддею Верховного суду.
У 2021 році пленум Верховного суду обрав його головою. Він вступив на посаду 1 грудня 2021 року.
У травні 2023 року САП та НАБУ викрили Всеволода Князєва на хабарі у розмірі 450 тисяч доларів, а загалом мова йшла про хабар у розмірі 2,7 млн доларів. Так, Князєв став найвищим за статусом чиновников України, якого спіймали на хабарі.
Також РБК-Україна повідомляло, що екс-голова Верховного суду України міг заробляти статок незаконним шляхом. 31 січня 2024 року його випустили із СІЗО під заставу в 18,168 млн гривень, який був значно зменшена із сьомої спроби.
27 травня 2024 року стало відомо, що з Всеволода Князєва зняли електронний браслет. Причиною цього стали проблеми зі здоров'ям.
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