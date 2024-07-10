На Закарпатті на прикордонному посту виявили екс-главу Верховного суду Князєва, - джерело

Хто такий Князєв

Всеволод Князєв закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, Український державний морський технічний університет та Одеську національну юридичну академію. Вперше його призначили суддею у 2013 році, а у 2017 він став суддею Верховного суду.

У 2021 році пленум Верховного суду обрав його головою. Він вступив на посаду 1 грудня 2021 року.

У травні 2023 року САП та НАБУ викрили Всеволода Князєва на хабарі у розмірі 450 тисяч доларів, а загалом мова йшла про хабар у розмірі 2,7 млн доларів. Так, Князєв став найвищим за статусом чиновников України, якого спіймали на хабарі.

Також РБК-Україна повідомляло, що екс-голова Верховного суду України міг заробляти статок незаконним шляхом. 31 січня 2024 року його випустили із СІЗО під заставу в 18,168 млн гривень, який був значно зменшена із сьомої спроби.

27 травня 2024 року стало відомо, що з Всеволода Князєва зняли електронний браслет. Причиною цього стали проблеми зі здоров'ям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.