На Закарпатье на пограничном посту обнаружили экс-главу Верховного суда Князева, - источник

По словам источника, Князев находился в автомобиле, но на месте пассажира.

В то же время, закарпатский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале написал, что Князева задержали и он в пограничном подразделении "Солотвине". Однако, по данным источника, экс-председателя Верховного суда не задерживали, но о происшествии пограничники сообщили в ТЦК и полицию.