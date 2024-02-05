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На Закарпатті прикордонники збили чоловіка під час погоні за порушниками

Понеділок 05 лютого 2024 17:33
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На Закарпатті прикордонники збили чоловіка під час погоні за порушниками Архівне фото: на Закарпатті прикордонники збили чоловіка під час погоні за порушниками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники потрапили в ДТП під час патрулювання кордону з Румунією у неділю, 4 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, інцидент трапився під час патрулювання прикордонної зони у Закарпатській області. Прикордонники помітили групу осіб, котрі рухалися у бік річки Тиса, якою проходить державний кордон з Румунією.

Вони почали рухатись за особами, однак в цей момент на авто прикордонників вискочив чоловік, який рухався від загороджувального паркану. В результаті зіткнення чоловік отримав травмування.

На Закарпатті прикордонники збили чоловіка під час погоні за порушникамиФото: ДТП з прикордонниками (dpsu.gov.ua)

Прикордонники викликали правоохоронців та швидку, а також передали інформацію про незаконний перетин кордону румунським колегам. Чоловіка, який кинувся на авто було госпіталізовано, наразі він перебуває у реанімаційному відділенні.

Пізніше румунські прикордонники повідомили про затримання на своїй території осіб, котрі незаконно перетнули кордон.

Варто зазначити, що травмований чоловік вже не вперше потрапляє у поле зору співробітників прикордонного загону. Він може бути причетний до протиправної діяльності, пов’язаної з переправленням осіб через державний кордон.

Нагадаємо РБК-Україна писало про те, що, 3 січня, під Житомиром сталася масштабна аварія за участі 5 авто внаслідок чого рух трасою Київ-Чоп був ускладнений.

За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.

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