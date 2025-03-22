На Закарпатті посилили контроль на кордоні з Румунією та Угорщиною

Кордон України з Румунією та Угорщиною будуть посилено контролювати у Закарпатській області. Прикордонники залучили додаткові сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.
"Прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною", - йдеться у повідомленні.
ДПСУ зазначає, що для охорони кордону у Закарпатській області залучили додаткові сили.
"Під час патрулювань військовослужбовці ДПСУ використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку, безпілотну й пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози", - зазначають прикордонники.
Варто зазначити, що прикордонники практично щоденно фіксують спроби незаконного перетину кордону поза межами пропускних пунктів. Часто військовозобов'язані українців намагаються потрапити у сусідні країни через Карпати, ліс та навіть річки.
Зокрема, навесні та влітку минулого року прикордонники фіксували спроби перетину кордону через річку Тису. Нерідко такі спроби закінчували летальними результатами.
Читайте про це більше в матеріалі РБК-Україна "Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України".
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