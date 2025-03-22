На Закарпатье усилили контроль на границе с Румынией и Венгрией

"Пограничники усилили наиболее уязвимые участки на границе с Румынией и Венгрией", - говорится в сообщении.

ГПСУ отмечает, что для охраны границы в Закарпатской области привлекли дополнительные силы.

"Во время патрулирования военнослужащие ГПСУ будут использовать современную автомобильную и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию, а также другие спецсредства. Это позволит эффективнее противодействовать правонарушениям и быстро реагировать на угрозы", - отмечают пограничники.

Стоит отметить, что пограничники практически ежедневно фиксируют попытки незаконного пересечения границы вне пропускных пунктов. Часто военнообязанные украинцы пытаются попасть в соседние страны через Карпаты, лес и даже реки.