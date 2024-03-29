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На Закарпатті попередили про зсуви, постраждав один з автошляхів

Фото: на Закарпатті попередили про зсуви, постраждав один з автошляхів (facebook.com/odazakarpattya)
Автор: Сергій Пишкін

На Закарпатті через перезволоження ґрунтів спостерігаються зсуви. Була пошкоджена дорога державного значення Н-09.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Запорізької обласної державної адміністрації (ОВА).

Зсуви зафіксували: 

  • у Карпатському біосферному заповіднику неподалік гори Стіг;
  • неподалік курорту Драгобрат.

"Масиви землі, каміння перекрили лісову дорогу. Силами та засобами філій ДП „Ліси України“, заповідника та територіальної громади проводиться розчистка, аби відкрити проїзд у цьому напрямку", - розповів перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

У тому ж числі через зсуви постраждала дорога державного значення Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів.

"На Рахівщині в селі Лазещина через підмив підпірної стінки зруйнувалася частина дорожнього полотна", - додає Запорізька (ОВА). 

 

Фото: на Закарпатті попередили про зсуви, постраждав один з автошляхів (facebook.com/odazakarpattya)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Харкові під час ремонтних робіт на газопроводі стався зсув ґрунту, внаслідок чого загинули двоє людей.

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Закарпаття