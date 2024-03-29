На Закарпатті попередили про зсуви, постраждав один з автошляхів

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Харкові під час ремонтних робіт на газопроводі стався зсув ґрунту, внаслідок чого загинули двоє людей.

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