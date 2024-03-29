ua en ru
Пт, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Закарпатті попередили про зсуви, постраждав один з автошляхів

П'ятниця 29 березня 2024 16:48
UA EN RU
На Закарпатті попередили про зсуви, постраждав один з автошляхів Фото: на Закарпатті попередили про зсуви, постраждав один з автошляхів (facebook.com/odazakarpattya)
Автор: Сергій Пишкін

На Закарпатті через перезволоження ґрунтів спостерігаються зсуви. Була пошкоджена дорога державного значення Н-09.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Запорізької обласної державної адміністрації (ОВА).

Зсуви зафіксували:

  • у Карпатському біосферному заповіднику неподалік гори Стіг;
  • неподалік курорту Драгобрат.

"Масиви землі, каміння перекрили лісову дорогу. Силами та засобами філій ДП „Ліси України“, заповідника та територіальної громади проводиться розчистка, аби відкрити проїзд у цьому напрямку", - розповів перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

У тому ж числі через зсуви постраждала дорога державного значення Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів.

"На Рахівщині в селі Лазещина через підмив підпірної стінки зруйнувалася частина дорожнього полотна", - додає Запорізька (ОВА).

Фото: на Закарпатті попередили про зсуви, постраждав один з автошляхів (facebook.com/odazakarpattya)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Харкові під час ремонтних робіт на газопроводі стався зсув ґрунту, внаслідок чого загинули двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпаття
NEWS
Цілями атаки Росії цієї ночі були Канівська та Дністровська ГЕС, - Зеленський
Цілями атаки Росії цієї ночі були Канівська та Дністровська ГЕС, - Зеленський
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії