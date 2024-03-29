На Закарпатье предупредили об оползнях, пострадала одна из автодорог

На Закарпатье из-за переувлажнения почв наблюдаются оползни. Была повреждена дорога государственного значения Н-09.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Запорожской областной государственной администрации (ОГА).

Оползни зафиксировали:

в Карпатском биосферном заповеднике неподалеку от горы Стог;

неподалеку от курорта Драгобрат.

"Массивы земли, камни перекрыли лесную дорогу. Силами и средствами филиалов ГП "Леса Украины", заповедника и территориальной общины проводится расчистка, чтобы открыть проезд в этом направлении", - рассказал первый заместитель главы ОГА Мирослав Билецкий.

В том же числе из-за оползней пострадала дорога государственного значения Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов.

"На Раховщине в селе Лазещина из-за подмыва подпорной стенки разрушилась часть дорожного полотна", - добавляет Запорожская (ОГА).

Фото: на Закарпатье предупредили о оползнях, пострадал один из автодорог (facebook.com/odazakarpattya)