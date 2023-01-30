На Закарпатті подачу світла населенню збільшать, а на порушників чекають обмеження, - ОВА
На Закарпатті планують збільшити подачу світла мешканцям регіону. При цьому електропостачання обмежать для порушників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту в Telegram.
За його словами, сьогодні, 30 січня, відбулося засідання ради безпеки області, на якому було заслухано представників “Закарпаттяобленерго”. Було ухвалено рішення переглянути обсяги подачі електроенергії підприємствам та обмежити виявлених недобросовісних споживачів.
"Ми дали достатньо часу, щоб бізнес міг підготуватися та забезпечити себе засобами альтернативного живлення. Але зараз критично важливо подати більше світла в будинки. Графіки будуть оптимізовані. Це означає, що з'являться додаткові години світла в наших будинках", - зазначив Микита.
Голова ОВА додав, що доручив обленерго створити комунікаційні центри, до яких зможуть звертатися люди, а також оптимізувати звітність фактичної подачі електроенергії по районах.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Закарпатті базам відпочинку, які знаходяться у Хустському районі, не вимикали світла.
Також ми писали, що в Україні семи обленерго загрожує штрафом за несправедливе відключення світла.
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