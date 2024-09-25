На Закарпатті почервоніла вода в одному з каналів: екологи стривожені

Вода у каналі в Перечині на Закарпатті стала забарвилася в червоний колір. Наразі екологи проводять дослідження.

Зазначається, що працівники відділу інструментально-лабораторного контролю інспекції вже провели візуальне обстеження водного об’єкта та відібрали проби поверхневої води.

Фахівці працюють над встановленням причин такого забруднення. Повідомляється, що відповідні лабораторні дослідження проб води вже розпочато.

В інспекції додали, що у разі виявлення перевищень норм, всі дані про забруднення будуть передані до правоохоронних органів для вжиття необхідних заходів щодо встановлення винних осіб.

"Ця ситуація викликає серйозні занепокоєння щодо екологічної безпеки та здоров'я населення. Лише спільними зусиллями можна забезпечити безпечне середовище для всіх", - наголосили екологи.

Вони також закликали мешканців цього району інформувати Державну екологічну інспекцію у Закарпатській області про виявлені факти порушень природоохоронного законодавства. Повідомити про це можна через мобільний додаток "ЕкоЗагроза" або за телефоном (0312) 61-43-30.

Нагадаємо, що раніше, 28 серпня, мер Вишгорода Олексій Момот заявив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Згодом Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в річці Сейм перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Після цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що причиною забруднення Сейму стало скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно РФ. Вже 15 вересня стало відомо, що забруднена вода дісталась Десною Київської області, однак наразі якість води у цьому районі перебуває у межах норми.

Станом на зараз відомо, що руслом річки Сейм рухається нове забруднення. Повідомляється про потемніння води.