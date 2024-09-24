У Чернігівській області погіршується якість води у річці Сейм, - Міндовкілля
У Чернігівській області у вівторок, 24 вересня, зафіксували погіршення води у річці Сейм. У Київській області переміщення забруднення не фіксується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
"24 вересня переміщення забруднення у Київській області не фіксується. Якість води на річці Десна у місцях водозаборів у місті Києві та Броварах у межах норми", - йдеться в повідомленні.
У Міндовкілля зазначили, що перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не було виявлено. Загибелі риби також не виявлено. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано.
Водночас в річці Сейм ну Сумській області спостерігається переміщення забруднення, однак "воно не несе такої загрози, як попереднє". Покращення води в Сеймі фіксується по пункту села Чумакове, на ділянці села Мутин - села Озаричі та поблизу села Пруди - села Хижки.
Тим часом у Чернігівській області спостерігається погіршення якості води у річці Сейм в районі Батурина. А результати вимірювань проб води річці Десна свідчать, що якість води покращилась у всіх пунктах.
У Міндовкілля додали, що за результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна у Сумській та Чернігівській областях, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено.
Забруднення Сему та Десни
Надаємо, 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.
Тим часом Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в річці Сейм значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, причиною забруднення Сейму стало скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно РФ. Забруднення органічними речовинами призвело до зниження рівня кисню, а також мору риби.
15 вересня стало відомо, що забруднена вода дісталась Десною Київської області. Наступного дня повідомлялось, що якість води річки Десна у місцях водозаборів міста Києва перебуває у межах норми. У пункті ж водозабору міста Бровари фіксується незначна зміна по хімічному споживанню кисню.
А днями повідомлялося, що руслом річки Сейм рухається чергове забруднення. Зокрема, спостерігається потемніння води.
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