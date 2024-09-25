ua en ru
Ср, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Закарпатье покраснела вода в одном из каналов: экологи встревожены

Среда 25 сентября 2024 13:34
UA EN RU
В Закарпатье покраснела вода в одном из каналов: экологи встревожены Фото: вода в канале в Перечине (facebook.com dei.zak)
Автор: Нина Еланская

Вода в канале в Перечине на Закарпатье окрасилась в красный цвет. В настоящее время экологи проводят исследования.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную экологическую инспекцию в Закарпатской области.

Работники отдела инструментально-лабораторного контроля инспекции уже провели визуальное обследование водного объекта и отобрали пробы поверхностной воды.

Специалисты работают над установлением причин такого загрязнения. Сообщается, что соответствующие лабораторные исследования проб воды уже начаты.

В инспекции добавили, что в случае выявления превышений норм все данные о загрязнении будут переданы в правоохранительные органы для принятия необходимых мер по установлению виновных лиц.

"Эта ситуация вызывает серьезные беспокойства по экологической безопасности и здоровью населения. Только общими усилиями можно обеспечить безопасную среду для всех", - подчеркнули экологи.

Они также призвали жителей этого района информировать Государственную экологическую инспекцию в Закарпатской области о выявленных фактах нарушений природоохранного законодательства. Сообщить об этом можно через мобильное приложение "ЭкоУгроза" или по телефону (0312) 61-43-30.

Напомним, что ранее, 28 августа, мэр Вышгорода Алексей Момот заявил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, спускающееся по течению с российской границы. Впоследствии Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в реке Сейм превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. После этого премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что причиной загрязнения Сейма стал сброс нечистот сахарным заводом в городе Теткино РФ. Уже 15 сентября стало известно, что загрязненная вода досталась Десной Киевской области, однако качество воды в этом районе находится в пределах нормы.

По сей день известно, что по руслу реки Сейм движется новое загрязнение. Сообщается о потемнении воды.

Вчера, 24 сентября, выяснилось, что в Черниговской области качество воды в реке Сейм снова начало ухудшаться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область
NEWS
Принуждение в приоритете. Подоляк рассказал, как предотвратить удары России по АЭС
Принуждение в приоритете. Подоляк рассказал, как предотвратить удары России по АЭС
DAILY
Новые налоги, старые долги и низкие зарплаты: что ожидает украинцев в госбюджете-2025
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Новые налоги, старые долги и низкие зарплаты: что ожидает украинцев в госбюджете-2025