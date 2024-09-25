В Закарпатье покраснела вода в одном из каналов: экологи встревожены

Вода в канале в Перечине на Закарпатье окрасилась в красный цвет. В настоящее время экологи проводят исследования.

Работники отдела инструментально-лабораторного контроля инспекции уже провели визуальное обследование водного объекта и отобрали пробы поверхностной воды.

Специалисты работают над установлением причин такого загрязнения. Сообщается, что соответствующие лабораторные исследования проб воды уже начаты.

В инспекции добавили, что в случае выявления превышений норм все данные о загрязнении будут переданы в правоохранительные органы для принятия необходимых мер по установлению виновных лиц.

"Эта ситуация вызывает серьезные беспокойства по экологической безопасности и здоровью населения. Только общими усилиями можно обеспечить безопасную среду для всех", - подчеркнули экологи.

Они также призвали жителей этого района информировать Государственную экологическую инспекцию в Закарпатской области о выявленных фактах нарушений природоохранного законодательства. Сообщить об этом можно через мобильное приложение "ЭкоУгроза" или по телефону (0312) 61-43-30.

Напомним, что ранее, 28 августа, мэр Вышгорода Алексей Момот заявил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, спускающееся по течению с российской границы. Впоследствии Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в реке Сейм превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. После этого премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что причиной загрязнения Сейма стал сброс нечистот сахарным заводом в городе Теткино РФ. Уже 15 сентября стало известно, что загрязненная вода досталась Десной Киевской области, однако качество воды в этом районе находится в пределах нормы.

По сей день известно, что по руслу реки Сейм движется новое загрязнение. Сообщается о потемнении воды.