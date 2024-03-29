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На Закарпатті планують побудувати порт на Тисі

Фото: На Закарпатті може з'явитися порт на річці Тиса (dpsu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Державне підприємство "Адміністрація річкових портів" звернулося до Закарпатської обласної військової адміністрації із запитом про виділення земельної ділянки на березі Тиси для будівництва річкового порту з мультимодальним терміналом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОВА.

За даними прес-служби, річковий порт та мультимодальний термінал стануть першими об’єктами такого типу в межах Закарпаття. Завдяки йому можна організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.

Наразі місцева влада Закарпаття вивчає документальну базу, проблемні питання, комунікує з усіма зацікавленими структурами, щоб розробити стратегію якомога швидшого втілення проекту.

Перспективи реалізації цього проекту обговорили під час наради спільно з фахівцями профільних департаментів обласної військової адміністрації, БУВР Тиси, прикордонниками.

Тиса

Річка Тиса є однією з найбільших річок в Україні та Європі. Її довжина складає близько 965 кілометрів. Річка бере свій початок у верхів'ях Карпат, на південному схилі гори Піп Іван (2028 метрів) у Івано-Франківській області на території України. Далі Тиса протікає через Угорщину, Словаччину, Сербію та Румунію.

Річка Тиса впадає у річку Дунай на території Сербії, що є важливою точкою для формування водного ресурсу та гідрологічного режиму цієї області Центральної Європи.

Раніше повідомлялося, що у селі Горонда на Закарпатті з'явиться "сухий порт", який допоможе Україні експортувати агропродукцію.

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портЗакарпатська область