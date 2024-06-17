На Закарпатті перекинувся рейсовий автобус: травмовано одинадцять пасажирів (фото)

Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі рейсового автобуса. Подія сталась в селі Сімер Ужгородського району.

Як встановили правоохоронці, 69-річний водій автобуса марки "IVAN" не впорався з керуванням під час виїзду з Полянської Гути в напрямку Ужгорода. У населеному пункті Сімер чоловік допустив з’їзд в кювет, де автобус перекинувся на бік.

Зазначається, що внаслідок аварії за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса. Значні травми отримали три із них - 46-ти та 60-річні жінки, а також 17-річна дівчина.

"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Досудове розслідування у справі триває", - йдеться в повідомленні.