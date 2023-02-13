UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Закарпатті очікується значна небезпека сходження лавин

Фото: на високогір'ї Карпат можливі лавини (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Антон Малиновський

13 лютого на Закарпатті очікується значна небезпека сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

За словами синоптиків, небезпека 3 рівня очікується на високогір’ї східної частини Закарпатської області.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.

Також помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської областей.

Нагадаємо, що погода в Україні 13 лютого різко зміниться. Очікується потепління до відлиги майже по всій країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗакарпаттяПогода