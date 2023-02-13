13 лютого на Закарпатті очікується значна небезпека сходження лавин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.
За словами синоптиків, небезпека 3 рівня очікується на високогір’ї східної частини Закарпатської області.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.
Також помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської областей.
Нагадаємо, що погода в Україні 13 лютого різко зміниться. Очікується потепління до відлиги майже по всій країні.
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