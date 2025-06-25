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На Закарпатті обвалився міст: надзвичайники врятували 2-річного хлопчика (фото)

Фото: на Закарпатті обвалився міст (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

На Закарпатті, на автошляху між селом Підполоззя та селищем Жденієво Мукачівського району, стався обвал мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як розповіли у ДСНС, рятувальники допомогли 2-річному хлопчику, якому через раптове погіршення здоров’я знадобилася термінова госпіталізація. Однак через обвал мосту це було складно зробити.

"Медики довезли дитину до обриву дороги, а надзвичайники на руках перенесли малюка через річку до іншого автомобіля "швидкої". Наразі дитина та її матір - у лікарні", - розповіли у ДСНС.

 Фото: на Закарпатті обвалився міст (t.me/dsns_telegram)

Зазначається, що наразі всі служби життєзабезпечення працюють у посиленому режимі, аби оперативно влаштувати тимчасову переправу та забезпечити комфорт і безпеку місцевих жителів.

До робіт залучені фахівці ДСНС Закарпаття, які:

  • встановили пункт життєзабезпечення;
  • здійснювали нічне освітлення місця аварії;
  • надають допомогу мешканцям у разі потреби.

Раніше РБК-Україна писало про те, що у Державній службі з надзвичайних ситуацій поділились сумною статистикою - розповіли, скільки рятувальників загинуло та отримало поранення від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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