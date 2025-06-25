На Закарпатье обвалился мост: чрезвычайники спасли 2-летнего мальчика (фото)

Как рассказали в ГСЧС, спасатели помогли 2-летнему мальчику, которому из-за внезапного ухудшения здоровья понадобилась срочная госпитализация. Однако из-за обвала моста это было сложно сделать.

"Медики довезли ребенка до обрыва дороги, а чрезвычайники на руках перенесли малыша через реку к другому автомобилю "скорой". Сейчас ребенок и его мать - в больнице", - рассказали в ГСЧС.

Фото: на Закарпатье обвалился мост (t.me/dsns_telegram)

Отмечается, что сейчас все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме, чтобы оперативно устроить временную переправу и обеспечить комфорт и безопасность местных жителей.

К работам привлечены специалисты ГСЧС Закарпатья, которые: