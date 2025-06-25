RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

На Закарпатье обвалился мост: чрезвычайники спасли 2-летнего мальчика (фото)

Фото: на Закарпатье обвалился мост (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

На Закарпатье, на автодороге между селом Подполозье и поселком Ждениево Мукачевского района, произошел обвал моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как рассказали в ГСЧС, спасатели помогли 2-летнему мальчику, которому из-за внезапного ухудшения здоровья понадобилась срочная госпитализация. Однако из-за обвала моста это было сложно сделать.

"Медики довезли ребенка до обрыва дороги, а чрезвычайники на руках перенесли малыша через реку к другому автомобилю "скорой". Сейчас ребенок и его мать - в больнице", - рассказали в ГСЧС.

Фото: на Закарпатье обвалился мост (t.me/dsns_telegram)

Отмечается, что сейчас все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме, чтобы оперативно устроить временную переправу и обеспечить комфорт и безопасность местных жителей.

К работам привлечены специалисты ГСЧС Закарпатья, которые:

  • установили пункт жизнеобеспечения;
  • осуществляли ночное освещение места аварии;
  • оказывают помощь жителям в случае необходимости.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поделились печальной статистикой - рассказали, сколько спасателей погибло и получило ранения с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗакарпатьеГСЧСМост