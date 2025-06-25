На Закарпатье обвалился мост: чрезвычайники спасли 2-летнего мальчика (фото)

На Закарпатье, на автодороге между селом Подполозье и поселком Ждениево Мукачевского района, произошел обвал моста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Как рассказали в ГСЧС, спасатели помогли 2-летнему мальчику, которому из-за внезапного ухудшения здоровья понадобилась срочная госпитализация. Однако из-за обвала моста это было сложно сделать.
"Медики довезли ребенка до обрыва дороги, а чрезвычайники на руках перенесли малыша через реку к другому автомобилю "скорой". Сейчас ребенок и его мать - в больнице", - рассказали в ГСЧС.
Отмечается, что сейчас все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме, чтобы оперативно устроить временную переправу и обеспечить комфорт и безопасность местных жителей.
К работам привлечены специалисты ГСЧС Закарпатья, которые:
Ранее РБК-Украина писало о том, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поделились печальной статистикой - рассказали, сколько спасателей погибло и получило ранения с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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