ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Закарпатті обвалився міст: надзвичайники врятували 2-річного хлопчика (фото)

Середа 25 червня 2025 16:28
UA EN RU
На Закарпатті обвалився міст: надзвичайники врятували 2-річного хлопчика (фото) Фото: на Закарпатті обвалився міст (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

На Закарпатті, на автошляху між селом Підполоззя та селищем Жденієво Мукачівського району, стався обвал мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як розповіли у ДСНС, рятувальники допомогли 2-річному хлопчику, якому через раптове погіршення здоров’я знадобилася термінова госпіталізація. Однак через обвал мосту це було складно зробити.

"Медики довезли дитину до обриву дороги, а надзвичайники на руках перенесли малюка через річку до іншого автомобіля "швидкої". Наразі дитина та її матір - у лікарні", - розповіли у ДСНС.

Фото: на Закарпатті обвалився міст (t.me/dsns_telegram)

Зазначається, що наразі всі служби життєзабезпечення працюють у посиленому режимі, аби оперативно влаштувати тимчасову переправу та забезпечити комфорт і безпеку місцевих жителів.

До робіт залучені фахівці ДСНС Закарпаття, які:

  • встановили пункт життєзабезпечення;
  • здійснювали нічне освітлення місця аварії;
  • надають допомогу мешканцям у разі потреби.

Раніше РБК-Україна писало про те, що у Державній службі з надзвичайних ситуацій поділились сумною статистикою - розповіли, скільки рятувальників загинуло та отримало поранення від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпаття ДСНС Міст
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України