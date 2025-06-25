На Закарпатті обвалився міст: надзвичайники врятували 2-річного хлопчика (фото)

На Закарпатті, на автошляху між селом Підполоззя та селищем Жденієво Мукачівського району, стався обвал мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як розповіли у ДСНС, рятувальники допомогли 2-річному хлопчику, якому через раптове погіршення здоров’я знадобилася термінова госпіталізація. Однак через обвал мосту це було складно зробити.

"Медики довезли дитину до обриву дороги, а надзвичайники на руках перенесли малюка через річку до іншого автомобіля "швидкої". Наразі дитина та її матір - у лікарні", - розповіли у ДСНС.

Фото: на Закарпатті обвалився міст (t.me/dsns_telegram)

Зазначається, що наразі всі служби життєзабезпечення працюють у посиленому режимі, аби оперативно влаштувати тимчасову переправу та забезпечити комфорт і безпеку місцевих жителів.

До робіт залучені фахівці ДСНС Закарпаття, які: