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На Закарпатье обвалился мост: чрезвычайники спасли 2-летнего мальчика (фото)

Среда 25 июня 2025 16:28
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На Закарпатье обвалился мост: чрезвычайники спасли 2-летнего мальчика (фото) Фото: на Закарпатье обвалился мост (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

На Закарпатье, на автодороге между селом Подполозье и поселком Ждениево Мукачевского района, произошел обвал моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как рассказали в ГСЧС, спасатели помогли 2-летнему мальчику, которому из-за внезапного ухудшения здоровья понадобилась срочная госпитализация. Однако из-за обвала моста это было сложно сделать.

"Медики довезли ребенка до обрыва дороги, а чрезвычайники на руках перенесли малыша через реку к другому автомобилю "скорой". Сейчас ребенок и его мать - в больнице", - рассказали в ГСЧС.

Фото: на Закарпатье обвалился мост (t.me/dsns_telegram)

Отмечается, что сейчас все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме, чтобы оперативно устроить временную переправу и обеспечить комфорт и безопасность местных жителей.

К работам привлечены специалисты ГСЧС Закарпатья, которые:

  • установили пункт жизнеобеспечения;
  • осуществляли ночное освещение места аварии;
  • оказывают помощь жителям в случае необходимости.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поделились печальной статистикой - рассказали, сколько спасателей погибло и получило ранения с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Закарпатье ГСЧС Мост
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