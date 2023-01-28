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На Закарпатті депутат облради нібито зобразила карту області у кольорах прапора Угорщини

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Субота 28 січня 2023 14:29
На Закарпатті депутат облради нібито зобразила карту області у кольорах прапора Угорщини Фото: на Закарпатті депутат облради зобразила карту області у кольорах прапора Угорщини (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Депутат Закарпатської обласної ради від партії КМКС (партія угорців України) Юдіта Петеї опублікувала карту області у кольорах прапора Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мукачево.net".

Повідомляється, що депутат опублікувала карту з квітами угорського прапора, а також із текстом на угорському "Боже, зберігай Закарпаття".

На Закарпатті депутат облради нібито зобразила карту області у кольорах прапора Угорщини

Видання наголошує, що цей інцидент стався на тлі її поривів зі звинуваченнями про "утиски етнічних угорців" у Закарпатській області.

Пізніше чиновниця видалила пост із проорбанськими наративами.

Оновлено. Депутат назвала публікацію у ЗМІ "фейком", який нібито "створив і поширив" ще один народний обранець із Закарпаття Віктор Балога.

"Фейк, який створив і поширив цей російський манкурт на мене про нібито викладене мною зображення Закарпаття в соцмережах у вигляді угорського прапора, лише демонструє його ксенофобське та сексистське нутро", - написала Петєї у Facebook.

Вона також звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням "зупинити антиукраїнську діяльність Віктора Балоги, яка дискредитує Україну на міжнародній арені та дестабілізує ситуацію у мирному Закарпатті".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у новий скандал через шарф із картою "Великої Угорщини", куди "включили" території України та Румунії.

Також повідомлялося, що вкрай правий депутат угорського парламенту Ласло Торойкої побажав Польщі з нагоди Дня незалежності знову мати спільний кордон із Угорщиною та опублікував провокаційне фото, зроблене після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році.

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