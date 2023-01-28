На Закарпатті депутат облради нібито зобразила карту області у кольорах прапора Угорщини
Депутат Закарпатської обласної ради від партії КМКС (партія угорців України) Юдіта Петеї опублікувала карту області у кольорах прапора Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мукачево.net".
Повідомляється, що депутат опублікувала карту з квітами угорського прапора, а також із текстом на угорському "Боже, зберігай Закарпаття".
Видання наголошує, що цей інцидент стався на тлі її поривів зі звинуваченнями про "утиски етнічних угорців" у Закарпатській області.
Пізніше чиновниця видалила пост із проорбанськими наративами.
Оновлено. Депутат назвала публікацію у ЗМІ "фейком", який нібито "створив і поширив" ще один народний обранець із Закарпаття Віктор Балога.
"Фейк, який створив і поширив цей російський манкурт на мене про нібито викладене мною зображення Закарпаття в соцмережах у вигляді угорського прапора, лише демонструє його ксенофобське та сексистське нутро", - написала Петєї у Facebook.
Вона також звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням "зупинити антиукраїнську діяльність Віктора Балоги, яка дискредитує Україну на міжнародній арені та дестабілізує ситуацію у мирному Закарпатті".
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у новий скандал через шарф із картою "Великої Угорщини", куди "включили" території України та Румунії.
Також повідомлялося, що вкрай правий депутат угорського парламенту Ласло Торойкої побажав Польщі з нагоди Дня незалежності знову мати спільний кордон із Угорщиною та опублікував провокаційне фото, зроблене після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році.
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